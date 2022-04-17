«Залез в остановку с оторванной ногой». Появились подробности взятия в плен танкиста ВСУ

Российские военные поразили украинскую танковую колонну к югу от Изюма. При осмотре территории они нашли уцелевшего бойца без ноги, которого забрали в полевой госпиталь.

«Танкисты первой танковой армии только что показательно разнесли колонну противника к югу от Изюма. Несколько танков, один „Град“, пушка „Рапира“. Качественно отработали, через тепловизоры, не дав ни единого шанса на ответ. Подскочили на броне посмотреть на результат. А тут один уцелевший украинский боец в автобусную остановку залез, нога оторвана», — написал в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

Российские бойцы спросили у раненого украинского танкиста, нужна ли ему помощь. На это солдат ответил, что у него нет ноги и помощь ему нужна. Один из военных решил вколоть раненному промедол. Украинца погрузили в автомобиль и увезли в полевой госпиталь.

«Российские бойцы быстро осматривают вещи противника. Документы — на мобилизованного Александра Ильенко. Служил срочку в 2017–2019 годах, прошел курс подготовки по западной программе Basic Military Training», — сообщил Коц.

Он добавил, что украинца зачислили в часть в качестве водителя-механика танка. Во время управления танком боец и потерял ногу.