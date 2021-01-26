Зал Нобелевской премии в Стокгольме превратят в пункт вакцинации от коронавируса
Мэр шведской столицы Анна Кениг Йерльмюр рассказала о переоборудовании помещения в Twitter.
«Мы переоборудуем около десяти спортивных залов по всему Стокгольму, а теперь еще и Голубой зал», — пояснила политик.
Йерльмюр назвала процесс вакцинации сложным и признала, что спортивные залы и крупные площадки «подходят для эффективного и безопасного прививочного процесса».
В Голубом зале, уточнило издание Mitti, будут вакцинировать в том числе медицинских работников.
Традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме отменили решением Нобелевского комитета в сентябре 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса.
С декабря в Швеции начали прививать от SARS-CoV-2. За месяц, уточнило агентство общественного здравоохранения страны, вакцину удалось поставить 80 тысячам граждан.