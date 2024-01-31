Мир 31 января 2024, 08:54 «Закулисное сопротивление». Названы две страны, мешающие вступлению Украины в НАТО Foreign Policy: США и Германия оказывают сопротивление вступлению Украины в НАТО РИА «Новости»

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Украина не оставляет намерения как можно быстрее вступить в НАТО, это поддерживают несколько стран, но есть и те, кто стремится отложить процесс вступления. Главными сопротивляющимися стали США и Германия, сообщил журнал Foreign Policy.

По словам источников издания, усилия Киева и его сильных сторонников к тому, чтобы подтолкнуть альянс к официальному приглашению Украины в альянс на предстоящем саммите сталкиваются с «серьезным закулисным сопротивлением США и Германии».

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Прибалтийские страны и Польша при этом считают, что членство Украины в блоке будет полезно, чтобы «ослабить амбиции России в Восточной Европе». Но некоторые западные представители альянса, особенно ФРГ и Соединенные Штаты, убеждены, что процесс принятия страны в НАТО в условиях продолжающегося конфликта преждевременен.

FP напомнил, что главными донорами военной и экономической помощи Украине являются как раз именно США и Германия. И, как указали источники FP, вместо вступления в НАТО обе страны нацелены на продолжение поставок оружия и боеприпасов.

«[При этом] официальные лица в обеих странах настаивают на том, что Украина должна в конечном итоге вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс», — отметили авторы статьи.