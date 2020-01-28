Власти Монголии 27 января приняли решение о закрытии всех пограничных постов с Китаем. В страну из КНР нальзя войти или въехать. До 2 марта, по официальным данным, в государстве введен карантин. Как на самом деле обстоят дела в Монголии, рассказал «360» один из жителей страны.

Собеседник «360» представился как Александр. Свою фамилию и, может быть, настоящее имя он называть не стал, опасаясь штрафов за распространение информации. Точных данных у него нет, но впечатлениями о ситуации он поделился.

«Здесь за неверную публикацию про коронавирус штраф 2 000 000 тугриков (больше 45 тысяч рублей) и административка», — пояснил Александр.

Собеседник телеканала признал, что граница с Китаем действительно закрыта.

«Здесь от коронавируса оберегаемся. Границы закрыли все. В Монголии пока нет вируса. Не работают рынки — все закрыли. Здесь все скупают как перед войной. Все в два раза дорожает. Люди скупают муку, рис и так далее», — рассказал житель Монголии.

Он добавил, что детские сады, школы, университеты, общественные места закрыты до 2 марта. Ранее сообщалось, что в Монголии не функционируют курсы профподготовки, например, автошколы, и компьютерные клубы, прекращено проведение экскурсий, запрещены публичные мероприятия и массовые собрания.

В самом же Китае из-за коронавируса настоящая паника. Люди перестраховываются. В Сети появился ролик, где мужчина в маске пришел в банк и вдруг стал кашлять. Сотрудники, тоже в медицинских масках (и даже в белых халатах и шапочках) вскочили со своих мест, позабыли о своих обязанностях и начали проводить срочную дезинфекцию.