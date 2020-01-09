Закрытие воздушного пространства над Ираном и Ираком не ударит по кошельку пассажиров

Лайнеры российских авиакомпаний будут облетать воздушное пространство над Персидским заливом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это решение никак не повлияет на стоимость авиабилетов. Об этом «360» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«По предварительным расчетам, от 15 минут и выше (потребуется времени, чтобы облететь Иран и Ирак — прим. ред.), поэтому не повлияет это, конечно, особенно на стоимость авиабилетов. Если эскалация будет продолжаться, то будем смотреть. На сегодня никаких беспокойств по этому поводу нет», — заявил Барзыкин.

Собеседник добавил, что все альтернативные маршруты сейчас только формируются, а 10 января в правительстве состоится совещание по этому вопросу, где примут окончательное решение с учетом меняющейся обстановки. В закрытии неба над Ираном и Ираком не увидел ничего страшного и главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков.

«Это могут использовать скорее как повод для изменения цен (на авиабилеты — прим. ред.), чем реальную причину. Ценообразование в авиаперевозках — это дело темное, туманное… Цены будут расти, но увязывать это напрямую с событиями на Ближнем Востоке я бы не стал. Принципиально ничего не изменится», — отметил Песков и добавил, что в Дубай можно долететь без потери времени через Египет, минуя Персидский залив.

8 января крупные мировые авиакомпании стали прекращать полеты над Ираном и Ираком после крушения украинского лайнера в Тегеране и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.