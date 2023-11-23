Мир 23 ноября 2023, 12:03 Закрытие КПП на российско-финской границе назвали предсказуемым шагом в Общероссийской организации «Офицеры России»

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Член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Василий Корчмарь в разговоре с Общественной Службой Новостей объяснил причины происходящего на КПП российско-финской границы. По его словам, было предсказуемо, что Финляндия начнет принимать какие-то меры после вступления в НАТО.

Ранее стало известно, что власти Финляндии занимаются разработкой проекта закрытия всех контрольно-пропускных пунктов на всей границе с РФ.

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«После вступления Финляндии в НАТО было понятно, что будут предприниматься какие-то меры. <…> Норвегия тоже уже член НАТО, Швеция — на подходе, а это еще один клубок напряженности», — сказал Корчмарь.