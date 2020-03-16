Закрытие границ с Белоруссией посчитали проблемой для торговли

Болкунец подчеркнул, что закрытие границ усложнит перемещение граждан. По его мнению, с «определенными сложностями» столкнется тот, кто «планировал посетить Белоруссию по семейным обстоятельствам или поехать в санаторий».

«Это затронет торговлю между странами. На белорусско-европейских границах скопилось много фур, которые не могут въехать в ЕС, потому что Литва и Польша закрыли въезд на свою территорию. Такая же ситуация может сложиться на российско-белорусской границе. Товарооборот уменьшится, но в большей степени пострадает белорусская сторона. Угрозы для обеспечения РФ товарами нет», — пояснил политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что границы закрыли временно и вынужденно. Он связал подобную меру «с возможными ожидаемыми негативными последствиями, которые может спровоцировать вирус».

«Эти меры вызваны отчасти и белорусской позицией: руководство страны отказалось вводить карантин и закрывать свои границы. Границы закрыли соседи — Украина, Польша, Литва. Белоруссия находится на пересечении транспортных путей, аэропорт Минск-2 принимает много путешественников и граждан из других стран», — заметил Болкунец.

Ранее российские власти решили закрыть границу с Белоруссией из-за коронавирусной инфекции.