Закрытие американских консульств в России назвали «недружественным» шагом

В СМИ появилась информация о закрытии двух последних американских консульств в России. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, что это недружественные шаги со стороны Америки. Более того, это может негативно повлиять на туризм.

«Подобная ситуация уже была в 2017 году, если не ошибаюсь. Шаг нельзя назвать дружественным, но вместе с тем шаг очень странный, учитывая, что нынешней администрации осталось месяц управлять внешней политикой и Госдепартаментом. Честно говоря, не решусь сказать, что такое решение было принято в консультациях с переходной командой и будущей командой, которая будет у Байдена заниматься внешний политикой», — сообщил он.

Шариков отметил, что несколько лет назад Россия установила лимит на дипломатический корпус. Причина может быть и в этом. Поэтому не исключено, что таким образом они решили сконцентрироваться на Москве, а не на региональных связях.

«Опять же, это очень странно звучит в условиях того, что американская власть находится в переходном периоде и передает дела от одной администрации к другой <…>. Знак недружественный. Очевидно, что это отразится на том, что будет меньше россиян ездить в Америку <…>. Меньше американцев будет ездить в Россию», — поделился собеседник «360».

Шариков также предполагает, что новость о хакерских атаках, в которых США обвиняет Россию, и закрытие консульств между собой не связаны. Все дело в том, что письмо о закрытии поступило за три дня до новости о взломе.