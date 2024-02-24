Мир 24 февраля 2024, 14:14 «Закрыть стратегический анклав». Стало известно о цели НАТО в случае конфликта с Россией АТ: НАТО попытается напасть на Калининград в возможном конфликте с Россией Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

В случае прямого военного конфликта между Россией и НАТО альянс попытается атаковать Калининград. Об этом сообщила газета Asia Times.

По данным СМИ, НАТО не может помочь Украине сухопутными войсками. У альянса слишком мало солдат, из-за чего велик риск оставить некоторые страны блока незащищенными и крайне уязвимыми. В первую очередь речь идет о государствах Балтии.

Реклама

Если НАТО напрямую применит силу на Украине, это будет авиация для бомбардировок позиций Вооруженных сил РФ или «нападения на союзника России — Белоруссию», заявили авторы материала.

«В качестве альтернативы НАТО может попытаться закрыть стратегический анклав России в Калининграде», — добавили журналисты.

Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что НАТО «ликвидирует» Калининград в случае конфликта с Россией. По его словам, альянс «не позволит» стране управлять регионом.

Член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков в беседе со «Звездой» отметил, что страны Европы в последнее время часто спекулируют вопросом превращения Балтики во «внутреннее море НАТО» и географической оторванности Калининграда от России. Это не нужно воспринимать всерьез, заявил сенатор.