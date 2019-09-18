Закрыть глаза соцсетей. Facebook и Скотленд-Ярд сделают невозможными трансляции терактов

«Технология, которую собирается разрабатывать Facebook, позволит узнавать о стрельбе, когда она только началась, и, возможно, поможет правоохранительным органам по всему миру своевременно реагировать на такие инциденты», — сказал замглавы лондонской полиции Нил Басу.

МВД: большинство экстремистов совершают преступления в Сети Подробнее

По его словам, разрабатываемая программа сможет автоматически прерывать трансляции, чтобы пресечь пропагандирование жестокости и «распространение опасной идеологии, которая толкает на подобные действия».

Представитель Facebook отметила, что компания усиленно борется с терроризмом и экстремизмом, направляет инвестиции на защиту своих пользователей.

Проект Скотленд-Ярда и Facebook является частью давнего сотрудничества подразделения лондонской полиции, которое борется с терроризмом, и американской компании.

Ранее начальник управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных в статье «Не допустить ненависти и вражды» написал, что 80% от всего числа экстремистских преступлений на территории России совершается в интернете. Люди, подверженные влиянию радикальной идеологии, узнают о ней именно в Сети.