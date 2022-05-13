«Закрыть двери в НАТО». Во Франции выступили против принятия в альянс новых членов

Вступление новых стран в НАТО нужно прекратить, считает бывший советник президента Франции Анри Гено. Свое мнение он высказал в прямом эфире телеканала BFM.

«Двери в НАТО необходимо закрыть. Включать в альянс Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо», — считает Гено.

Принимая в Североатлантический альянс государства Восточной Европы, по словам бывшего советника французского президента, США и ЕС способствовали превращению НАТО в антироссийскую организацию.

Таким образом Вашингтон и Брюссель, считает Гено, создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн».

Сейчас США и их союзники пытаются «загнать Россию в угол», считает Гено.

Возвращение к дипломатии, по его мнению, является единственным способом «помешать сползанию к глобальному конфликту».

Власти Финляндии подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто. Власти Швеции, по его словам, планируют подать заявку в такой же срок. Политологи уверены, что вступлением в альянс власти этих стран ставят во главу угла не интересы собственных народов, а приказы США. Ведь так скандинавские государства превращаются в цель ядерной атаки. Иностранные дипломаты согласны с мнением политологов. По их словам, именно нейтралитет финнов и шведов обеспечивал безопасность Балтики.