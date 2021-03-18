Дело Люка Бессона по обвинению в изнасиловании закрыли во Франции

Актриса и манекенщица Сэнд Ван Рой три года назад обвинила режиссера Люка Бессон в сексуальном насилии. В итоге французский судебный следователь закрыл дело.

Судебный следователь уже сообщил актрисе о закрытии дела, написал портал Mediapart. При этом адвокат Ван Рой выразил удивление в связи с принятым решением. По информации портала, дело закрыли без разбирательств с самой актрисой и режиссером, а также без опроса ключевых свидетелей.

Первую жалобу на Бессона актриса написала в мае 2018 года. Она рассказал, что режиссер за два года насиловал ее четыре раза. Женщина объяснила, что боялась сообщить об этом из-за связанных с карьерой опасений. Ван Рой сыграла второстепенные роли в фильмах Бессона «Такси-5» и «Валериане и городе тысячи планет».

Спустя год парижская прокуратура отклонила иск актрисы. После девяти месяцев расследования правоохранители не смогли подтвердить обвинения в адрес Бессона. Осенью 2019 года дело об изнасиловании возобновили. Ван Рой предъявила новые обвинения, после которых судья распорядился начать новое расследование.