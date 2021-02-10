Генконсульство США во Владивостоке закроют весной

Госдеп США в одностороннем порядке решил закрыть американское Генконсульство во Владивостоке. При соблюдении всех протокольных формальностей дипмиссия может прекратить работу к середине весны 2021 года.

Об этом сообщил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец в интервью, опубликованном на сайте администрации Владивостока. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не планирует никаких действий против российских дипломатических учреждений в Соединенных Штатах. Приостановка работы консульства связана с мероприятиями по «обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России».

«От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», — сказал Броварец.

Он назвал Владивосток консульской столицей России «за Уралом». В городе работают восемь генеральных консульств, одно отделение посольства, консульство, возглавляемое консулом и 12 почетных консулов.

В середине декабря генеральный консул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу вернулась на родину. СМИ связали ее отъезд со скорым закрытием Генконсульства США. В дипмиссии опровергли эту информацию. Сторроу так и не вернулась в Россию. Возможно, из-за пандемии коронавируса.