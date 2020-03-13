«Закроем для его помидоров территорию»: Турцию обвинили в ошеломительной наглости в сторону России

Анкара не намерена выводить свои войска из Сирии. Как подчеркнул турецкий военный министр, он лично поставил России ультиматум, пригрозив войной. Военный журналист, полковник запаса Александр Жилин заявил «360», что это со стороны Турции — ошеломительная наглость.

«Что касается Турции и поведения Эрдогана, а следом и турецких военных: Эрдоган одержим идеей строительства „Красного халифата“. И когда он вводил свою регулярную — подчеркиваю, регулярную! — армию на территорию Сирии, это было подчинено вот этой одержимости. И конечно же, пока Эрдоган у власти, Турция, я думаю, не будет выводить эти войска», — объяснил журналист.

Затронул он и тему ультиматумов. По словам Жилина, Турция ведет себя сверхнагло. Вспомнить хотя бы заявления Эрдогана в ходе пресс-конференции в Москве, после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я честно говоря, был ошеломлен наглостью Эрдогана. Когда в своей речи он всю вину свалил на Асада, обвинил его в том, что сирийская армия освобождает свою территорию от террористов, а террористы являются союзниками Турции — и это прозвучало вызывающе. С Эрдоганом невозможно работать только дипломатическими методами. Это мастер провокаций. И когда говорили, что Турция отведет войска, я сказал: не отведет, скорее Эрдоган пойдет на провокацию», — добавил Жилин.

У Турции есть один козырь. В случае обострения ситуации она закроет России проливы. Тогда наши базы в Сирии попадают в ловушку. А им нужны топливо, еда, а если интенсивные боевые действия — необходимо огромное количество боеприпасов. Некоторые горячие головы утверждают: обеспечим базы по воздуху. Но это неразумно, достаточно сравнить, сколько груза берет самолет — и сколько корабль.

«В советское время кресла выкинули — и возим кого надо и что надо. Сегодня это „контора Никанора“, это частники. Кроме того, они все используют „Боинги“ и „Аэробусы“. А по контракту мы не имеем права их использовать для мобилизационной готовности», — объяснил эксперт.

Вот Эрдоган и наглеет, добавил Жилин. По мнению журналиста, с президентом Турции нужно работать комплексно.

«С ним нужно работать не только Путину, но и другим ведомствам. Имею в виду работу с курдами, военной оппозицией Эрдогана, политической оппозицией. Использовать все рычаги, чтобы решать наши задачи. Чтобы Эрдоган понимал: мы не только закроем для его помидоров территорию. Мы в прошлый раз его спасли, сообщив о заговоре. Но мы же можем не только впредь не сообщить, но и простимулировать», — пригрозил эксперт.