«Закроем для его помидоров территорию»: Турцию обвинили в ошеломительной наглости в сторону России
«Что касается Турции и поведения Эрдогана, а следом и турецких военных: Эрдоган одержим идеей строительства „Красного халифата“. И когда он вводил свою регулярную — подчеркиваю, регулярную! — армию на территорию Сирии, это было подчинено вот этой одержимости. И конечно же, пока Эрдоган у власти, Турция, я думаю, не будет выводить эти войска», — объяснил журналист.
Затронул он и тему ультиматумов. По словам Жилина, Турция ведет себя сверхнагло. Вспомнить хотя бы заявления Эрдогана в ходе пресс-конференции в Москве, после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Я честно говоря, был ошеломлен наглостью Эрдогана. Когда в своей речи он всю вину свалил на Асада, обвинил его в том, что сирийская армия освобождает свою территорию от террористов, а террористы являются союзниками Турции — и это прозвучало вызывающе. С Эрдоганом невозможно работать только дипломатическими методами. Это мастер провокаций. И когда говорили, что Турция отведет войска, я сказал: не отведет, скорее Эрдоган пойдет на провокацию», — добавил Жилин.
У Турции есть один козырь. В случае обострения ситуации она закроет России проливы. Тогда наши базы в Сирии попадают в ловушку. А им нужны топливо, еда, а если интенсивные боевые действия — необходимо огромное количество боеприпасов. Некоторые горячие головы утверждают: обеспечим базы по воздуху. Но это неразумно, достаточно сравнить, сколько груза берет самолет — и сколько корабль.
«В советское время кресла выкинули — и возим кого надо и что надо. Сегодня это „контора Никанора“, это частники. Кроме того, они все используют „Боинги“ и „Аэробусы“. А по контракту мы не имеем права их использовать для мобилизационной готовности», — объяснил эксперт.
Вот Эрдоган и наглеет, добавил Жилин. По мнению журналиста, с президентом Турции нужно работать комплексно.
«С ним нужно работать не только Путину, но и другим ведомствам. Имею в виду работу с курдами, военной оппозицией Эрдогана, политической оппозицией. Использовать все рычаги, чтобы решать наши задачи. Чтобы Эрдоган понимал: мы не только закроем для его помидоров территорию. Мы в прошлый раз его спасли, сообщив о заговоре. Но мы же можем не только впредь не сообщить, но и простимулировать», — пригрозил эксперт.