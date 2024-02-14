Мир 14 февраля 2024, 15:46 Законопроекту о помощи Украине пожелали гибели в палате представителей Конгрессмен Миллс: у проекта о помощи Украине нет шансов в палате представителей Rod Lamkey / Global Look Press

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Законопроект о выделении помощи Украине не имеет никаких шансов на то, чтобы пройти голосование в палате представителей конгресса США. Об этом в интервью Newsmax заявил конгрессмен Кори Миллс.

«Приоритеты сената не связаны с США в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции», — указал он.

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Также Миллс обратил внимание на то, что сенат ставит интересы украинских властей выше интересов своей страны, при этом на южных границах Соединенных Штатов находится огромное количество мигрантов. И эту проблемупока никак не решили.

По мнению конгрессмена, концентрироваться нужно именно на внутренних американских проблемах, которые касаются и безопасности границ, и сферы экономики, энергетической независимости и армии.

«Мы не сможем делать этого, если будем фокусироваться на защите Украины», — констатировал политик.

Конгрессмен признался, что испытывает надежду на то, что документ о выделении помощи Киеву просто «погибнет» в палате представителей.