Мир 27 апреля 2023, 06:05 Законопроект США о возвращении Украины к границам 1991 года назвали перлом Юрист Хаминский предложил США вспомнить об Аляске, говоря об украинских границах Pxhere

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Американский законопроект, который требует добиться завершения конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года нарушит суверенитет как России, так и Украины, отметил юрист, член комитета РСПП по международному сотрудничеству Александр Хаминский. Его слова привели «Известия».

«США готовят новый перл, посвященный развитию экстерриториального законодательства. Очевидно, американцы считают, что тем самым можно завершить конфликт на Украине, обязав Россию исполнять американские законы», — отметил юрист.

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Он пояснил, что принятие подобного документа нарушает суверенитет и России, и Украины. Последствия этого, по словам юриста, могут быть сравнимы «только с открытием ящика Пандоры».

Ни российская, ни украинская конституции, как заметил Хаминский, не признают главенство американских законов над национальным законодательством. Кроме того, если все же какая-либо страна признает за собой право принимать решения относительно границ других государств, «то будет правомерным поднять вопрос о границах и политическом устройстве бывшей Югославии», заметил юрист. Он напомнил, что государственность приведенной им в пример страны была разрушена «волевым решением стран НАТО».

Также Хаминский вспомнил об уступке Российской империей Аляски. Юрист отметил, что хотя политическое руководство России никогда ни всерьез, ни в шутку этот вопрос не поднимало, в случае принятия США «бессмысленного законопроекта» РФ может обсудить эту ситуацию также на законодательном уровне.

В США готовят законопроект, который потребует добиться завершения конфликта на Украине и ее возвращения к границам 1991 года. Этой инициативой американские власти хотят поднять свой рейтинг и внутри страны, объяснил в разговоре с «360» политолог, журналист Юрий Светов. Он подчеркнул, что новой проект американцев никак не повлияет на Россию.