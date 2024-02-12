Мир 12 февраля 2024, 06:37 Законопроект США о помощи Украине прошел очередной этап рассмотрения Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект о помощи Украине РИА «Новости»

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Пакетный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню прошел процедурное голосование в сенате США. Об этом сообщила «Газета.ru».

Голосование состоялось 11 февраля. Для того, чтобы законопроект перешел на следующий этап согласования, требовались около 60 голосов — не менее двух третей от общего количества членов верхней палаты. В результате 67 сенаторов проголосовали за его принятие, 27 — против.

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«Я не помню, когда в последний раз сенат заседал в воскресенье во время Супербоула. Но, как я и говорил всю неделю, мы будем продолжать работать над этим законопроектом, пока работа не будет завершена», — заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Теперь сенаторы назначат срок окончательного голосования. Если законопроект одобрят, его передадут на рассмотрение в палату представителей.

Рассмотренный сенатом законопроект отличается от компромиссного — совместного проекта республиканцев, демократов и Белого дома, который не прошел процедурное голосование. В одобренном законопроекте предусмотрели 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов для Израиля, около пяти миллиардов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.