Мир 20 декабря 2023, 10:51 Законопроект об изменении государственного флага одобрили в Киргизии Парламент Киргизии одобрил проект закона о смене государственного флага РИА «Новости»

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В Киргизии решили заменить государственный флаг. Законопроект об этом одобрил парламент страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу заксобрания республики.

«Депутаты рассмотрели и приняли законопроект „О внесении изменений в закон Кыргызской Республики ‚О государственных символах Кыргызской Республики‘“ во втором и третьем чтении», — отметил представитель пресс-службы.

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С инициативой о замене государственного флага выступили спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Идею поддержал и глава республики Садыр Жапаров.

Согласна законопроекту, на флаге Киргизии заменят волнообразную форму лучей вокруг тундука — навершия юрты — на прямую. По словам авторов инициативы, старый символ ассоциируется у многих с подсолнухом. Однако он не является основной сельскохозяйственной культурой Киргизии. А прямые лучи, по мнению депутатов, больше похожи на солнечные.

В начале ноября в Киргизии запретили матчество. Решение принял Конституционный суд республики после того, как местные жители обрушились с критикой на введенное летом разрешение.