Законопроект о совмещении ведения бизнеса и военной службы внесут в Госдуму | 360°

Мир 12 октября 2022, 15:10 Поделиться Telegram

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Viber Законопроект о совмещении ведения бизнеса и военной службы внесут в Госдуму «Коммерсант»: в ГД внесут поправки о совмещении бизнеса и военной службы РИА Новости

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Поправки, которые должны урегулировать участие предпринимателей в военной деятельности, внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В настоящее время по действующему законодательству военнослужащим запрещено заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц. Исключение возможно в случае, если управление организациями предусмотрено должностными обязанностями военнослужащих.

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Поправки, которые внесут с Госдуму, по данным издания, предусматривают снятие ограничений на совмещение статуса предпринимателя и военнослужащего, поэтому для призванных в рамках частичной мобилизации индивидуальных предпринимателей, а также учредителей и участников компаний запретов на ведение бизнеса не будет.

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Они смогут заниматься бизнесом через доверенных лиц. Чтобы решить организационные вопросы, предпринимателям предлагают давать семь дней. Нормы проекта будут касаться тех, кто был призван на службу в рамках частичной мобилизации после 21 сентября.

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