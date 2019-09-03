Законопроект о смертной казни за массовые убийства разработали в Минюсте США

Кроваво-полосатый флаг: почему США захлестнула волна массовых расстрелов Подробнее

«Это может стать частью финального пакета, который Белый дом предложит Конгрессу», — указал Шорт.

В первых числах августа в техасском городе Эль-Пасо неизвестный открыл пальбу в магазине на территории ТЦ. В результате погибли 22 человека, еще 20 получили ранения.

Чуть позднее в эти же сутки в штате Огайо стрельбу открыли в центре Дейтона. Свыше 20 человек пострадали, еще девять убиты. На фоне произошедшего в Штатах начались дискуссии о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия.