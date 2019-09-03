Законопроект о смертной казни за массовые убийства разработали в Минюсте США
Руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт рассказал, что Минюстом подготовлен законопроект, который вводит смертную казнь для людей, виновных в массовых убийствах. Об этом сообщило ИА Nation News.
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«Это может стать частью финального пакета, который Белый дом предложит Конгрессу», — указал Шорт.
В первых числах августа в техасском городе Эль-Пасо неизвестный открыл пальбу в магазине на территории ТЦ. В результате погибли 22 человека, еще 20 получили ранения.
Чуть позднее в эти же сутки в штате Огайо стрельбу открыли в центре Дейтона. Свыше 20 человек пострадали, еще девять убиты. На фоне произошедшего в Штатах начались дискуссии о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия.