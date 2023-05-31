Мир 31 мая 2023, 12:12 Законопроект о ратификации соглашения с Россией по деятельности РГВ приняли в Белоруссии Белоруссия приняла законопроект о ратификации протокола к соглашению с РФ о РГВ Палата представителей Белоруссии

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Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о ратификации протокола к соглашению с Россией о деятельности региональной группировки войск (РГВ). Об этом сообщил ТАСС.

После того как документ одобрит Совет Республики, его отправят на подпись президенту страны Александру Лукашенко. В день, когда по дипломатическим каналам поступит последнее письменное уведомление о том, что стороны выполнили все внутригосударственные процедуры, закон вступит в силу.

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Министр обороны двух стран, Сергей Шойгу и Виктор Хренин, в конце прошлого года подписали в Минске протокол о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Предполагается, что документ поможет усовершенствовать нормативную правовую базу сотрудничества стран в этой сфере, уточнит понятия, порядок планирования и финансирования необходимых мероприятий. Предыдущее соглашение Россия и Белоруссия заключили еще в декабре 1997 года, и появилась потребность в корректировках.

Новый документ уточнит порядок дислокации воинских частей и соединений российской части РГВ и размещение военной инфраструктуры ВС России, обеспечивающей их работу.

О начале формирования РГВ в рамках договоренностей с Россией Лукашенко заявил еще в октябре 2022 года. Основу региональной группировки составят военнослужащие Белоруссии. В декабре после переговоров с президентом этой страны российский лидер Владимир Путин констатировал, что стороны продолжат совместные учения и иные мероприятия боевой подготовки.