Законопроект о наказании за несанкционированные переговоры с Россией внесут в Раду

По его словам, законопроект уже доработали.

«В ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора», — заявил Рахманин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в Киеве.

С аналогичным предложением ранее выступал лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук. Он предложил лишать свободы на срок до 15 лет за переговоры с Россией представителей Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, напомнил сайт RT.