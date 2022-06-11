Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесли в Раду

Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесли на рассмотрение в Верховную раду Украины. Инициатором стал глава правительства страны Денис Шмыгаль.

Документ о легализации медицинского каннабиса появился на сайте Рады. Минздрав страны заявил, что принятие закона позволить увеличить возможности лечения некоторых заболеваний. Как пояснили в ведомстве, медицинская марихуана способна облегчить течение более чем 50 патологических состояний.

Ранее законопроект поддержало украинское правительство. По словам Минздрава, легализация подразумевает жесткий контроль. Это значит, что для выращивания конопли нужно будет получить лицензию, а каждую партию маркировать. Продавать лекарства с медицинским каннабисом будут только по назначению врача.

Украинские парламентарии уже рассматривали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Летом 2021 года документ не прошел первое чтение. Если его примут, то Украина станет первой постсоветской страной, где официально разрешат использование конопли в медицинских целях.