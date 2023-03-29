Мир 29 марта 2023, 03:35 Законодательство Украины абсолютно растоптано — митрополит Митрополит Вечеря: законодательство Украины растоптано Pxhere

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Украинское законодательство полностью растоптано, а власти страны показывают, что права и свободы на Украине никакого значения не имеют. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилукский (Вечеря). Его обращение размещено в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

Свое заявление митрополит сделал после силового захвата храма в Иваново-Франковске, во время которого применялся слезоточивый газ. Такие действия он назвал незаконными. Это, по словам митрополита, проявление агрессии, а также дискриминации жителей Украины по их религиозным убеждениям.

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«Сегодня мы в Ивано-Франковске наблюдали ситуацию, когда государственная власть открыто, вызывающе, транслируя даже в социальных сетях это в прямом эфире, показывает, что законодательство Украины абсолютно растоптано, что фундаментальные права и свободы граждан Украины не имеют в Украине никакого значения», — заявил митрополит.

Секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк попал в больницу после нападения на храм раскольников. Как сообщила УПЦ, он был без сознания. На опубликованном вместе с сообщением видео лежащего на земле человека пытаются привести в чувство после нападения.

Священников УПЦ обязали освободить здание Киево-Печерской лавры до 29 марта. Однако священники могли остаться в ней, но только если согласятся перейти под управление раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявлял глава Минкультуры страны Александр Ткаченко.