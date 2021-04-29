Законодатели Айдахо приняли закон об истреблении 90% популяции волков

В американском штате Айдахо могут уничтожить около 90% популяции волков. За закон проголосовала Палата Представителей региона.

Меру поддержали фермеры и заводчики крупного рогатого скота, сообщило агентство Reuters.

Против законопроекта выступили группы охраны дикой природы. Они обратились к губернатору штата Брэду Литтлу с просьбой наложить на него вето. В письме они отметили, что миллионы долларов может уйти на уничтожение животных из государственного бюджета. Это может привести к полному уничтожению популяции волков на территории штата.

Губернатор пока не сообщал, какую сторону поддерживает. Если в течение шести дней глава региона не подпишет или не отклонит законопроект, то он вступит в силу.

В России курганский депутат Хахалов поплатился своим местом в партии из-за жестокого обращения с волками. Он сбивал на снегоходе животных и затем издевался на камеру.