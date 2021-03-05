Законность раскраски болида команды «Хаас» в цвета флага России проверят

WADA изучает раскраску болида американской команды «Хаас». Команда «Формулы-1» разместила российский флаг на своей машине. Всемирное антидопинговое агентство должно понять, есть ли нарушения в том, что российский триколор использовали при раскраске болида «Хаас».

Как сообщил портал Formula1 News, «Хаас» представил новую раскраску болида для участия в сезоне 2021 года. Она выполнена в цветах российского триколора. Ведь один из спонсоров команды — компания «Уралкалий». Ее основным владельцем является Дмитрий Мазепин — отец пилота «Хаас» Никиты Мазепина.

Руководитель американской команды Гюнтер Штайнер рассказал, что ливрею придумали в прошлом году, еще до санкций WADA в отношении российского спорта. Международная автомобильная федерация (FIA) раскраску болида утвердила.

«WADA осведомлено об этом вопросе и изучает его с соответствующими органами», — сказано в заявлении агентства.

По решению Спортивного арбитражного суда, спортсмены из РФ до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» состоятся в Бахрейне с 26 по 28 марта.