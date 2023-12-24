Мир 24 декабря 2023, 18:38 Закончились добровольцы. План по мобилизации в ВСУ назвали нереальным Генерал ВСУ Марченко: в стране не осталось добровольцев, мобилизовать некого Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Руководство ВСУ не знает, где набрать полмиллиона человек, поскольку в ряды украинской армии добровольно идти уже никто не хочет. Об этом в интервью Deutsche Welle* генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

«Те добровольцы, которые хотели пойти в ряды ВСУ, закончились», — сказал он.

Реклама

По словам Марченко, вместо 100 потерянных военнослужащих смогут мобилизовать лишь 20. Марченко заметил, что не стоит восполнять потери женщинами, если за рубежом есть много мужчин призывного возраста.

Генерал-майор согласился с прогнозом, что 2024 год будет тяжелым для ВСУ. Он подчеркнул, что украинской армии катастрофически не хватает боеприпасов.

В Эстонии заявили, что готовы выдать Киеву украинцев призывного возраста. Власти прибалтийской стороны располагают информацией об их местонахождении. В Германии позитивно отнеслись к возможной отправке украинцев на родину, «засидевшихся» на пособиях от государства.

*СМИ, выполняющее функции иноагента в России.