  • Калифорнийский суд заблокировал закон Трампа об убежище для мигрантов

    09 сентября 2019, 21:37

    Анастасия Кукова

    Действие указа президента США Дональда Трампа о предоставлении убежища мигрантам было запрещено на общенациональном уровне федеральным судьей штата Калифорния.
    Калифорнийский суд заблокировал закон Трампа об убежище для мигрантов

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    После того, как суд Сан-Франциско издал общенациональный заперт на этот указ, Окружной апелляционный суд отменил это решение, но сузил его до пограничных штатов.

    В документах суда сказано, что одобрение получило ходатайство «о восстановлении общенационального масштаба судебного запрета».

    В указе речь идет об отказе в предоставлении убежища на южной границе с Мексикой властями США тем мигрантам, которые до ее пересечения находились на территории другого государства.

    Как стало известно РИА «Новости», в прошлом году боле 162 тысяч мигрантов подали заявления на получение убежища. Из них 99% изначально были признаны обоснованными.

    Их количество на 175% больше, чем в 2017 году. В 2019 году ожидается еще большее количество запросов. Сейчас американские суды рассматривают 436 тысяч дел о предоставлении убежища.