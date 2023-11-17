Мир 17 ноября 2023, 15:47 «Закон разрывает семейные связи». Тысячи жителей Финляндии потребовали не закрывать границу с Россией Более пяти тысяч подписей собрали в Финляндии против закрытия границы с РФ IMAGO/Vesa Moilanen

Читать 360tv в

Жители Финляндии выступили против закрытия границы с Россией. На сайте Adressit.com они опубликовали петицию, которую уже подписали 5,2 тысячи человек.

Автор обращения — Петри Маттинену. Он заявил, что решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека.

Реклама

«Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи», — подчеркнул он.

Маттинену пояснил, что у многих жителей есть родственники, живущие на российской стороне. Из-за ограничений со стороны властей дети не смогут увидеть своих бабушек и дедушек. Мужчина требует разрешить передвижение между Финляндией и Россией при наличии семейной связи.

Ранее правительство Финляндии объявило, что в ночь на 18 ноября страна закроет четыре КПП на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». До этого охрана Юго-Восточной Финляндии сообщила, что за сутки в страну через границу с Россией якобы прибыли 50 беженцев.

В МИД РФ назвали «очень странными» обвинения, что Россия будто бы направляет беженцев к границе. Страна проанализирует ситуацию с закрытием погранпереходов. Россия также ждет объяснений от Финляндии и готова проработать ответные меры.