Закон об ответственности за фейки о российской армии и республик Донбасса приняли в ЛНР

Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли закон о введении ответственности за распространение недостоверной информации о деятельности российской армии и военнослужащих Донбасса. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

Закон на рассмотрение парламента внес глава ЛНР Леонид Пасечник с целью усилить безопасность государства и общества.

Документ предусматривает внесение в Уголовный кодекс республики новых статей об ответственности за распространение ложной информации или дискредитации Вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР.

К уголовной ответственности нарушителей будут привлекать при повторном нарушении. В первый раз предусмотрена административная ответственность.

Такой же закон об уголовной ответственности за фейки о действиях военных России, ДНР и ЛНР подписал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 17 марта.

В России уголовную ответственность за фейки о действиях Вооруженных сил ввели 4 марта. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Максимальный срок наказания за распространение недостоверной информации о российских военных составит 15 лет. Его могут применять при тяжелых последствиях фейков.