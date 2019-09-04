Закон об отсрочке Brexit принят во втором чтении

Британские депутаты во втором чтении приняли законопроект об отсрочке Brexit, который обяжет власти страны отложить выход из Евросоюза.

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Как сообщило издание The Guardian, за принятие документа высказали 329 депутатов, против проголосовали 300. В предыдущем голосовании законопроект были принят 328 голосами против 301.

Документ предусматривает пересмотр даты для выхода из ЕС и блокировку Brexit без сделки. Законопроект был представлен парламенту 2 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог противостоять выдвижению законопроекта на рассмотрение депутатов. После принятия документа в первом чтении он объявил о намерении провести досрочные выборы в случае, если проект будет принят и во втором чтении.

Ранее королева Елизавета II одобрила предложенную Джонсоном приостановку работы парламента с 9 сентября на месяц.