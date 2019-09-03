Закон об отмене депутатской неприкосновенности отправили на подпись Зеленскому

Отмечается, что 3 сентября украинский парламент в первом чтении принял закон, который предполагает изменение конституции Украины и отмену депутатской неприкосновенности с 2020 года.

Во вторник документ подписал председатель Рады Дмитрий Разумков, после чего закон отправили на подпись лидеру государства.

Ранее член партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Василий Немченко заявлял, что партия намерена оспорить принятие закона в Конституционном суде. По словам представителя политсилы, документ якобы был принят с нарушениями. При этом в «Слуге народа» все обвинения отрицают.

В 2017 году Верховная рада направила два законопроекта — президентский и депутатский — об отмене неприкосновенности депутатов на экспертизу в Конституционный суд. Президентский проект был инициирован экс-главой Украины Петром Порошенко. Суд признал оба проекта конституционными.