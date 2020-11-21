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    21 ноября 2020, 22:10

    Закон об особом статусе Донбасса могут продлить без «формулы Штайнмайера»

    Анастасия Кукова

    Киев намерен пролонгировать закон об особом статусе Донбасса, но без включения «формулы Штайнмайера». Она подразумевает выборы, которые должны пройти в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках для закрепления этого статуса ОБСЕ.
    Закон об особом статусе Донбасса могут продлить без «формулы Штайнмайера»

    Об этом ТСН заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

    «Скорее всего, мы его пролонгируем, но без включенной „формулы Штайнмайера“», — сказал Арестович.

    Формула получила своей название по имени президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Закон об особом статусе Донбасса, в который она вошла, Верховная рада приняла в 2014 году, и позднее продлила его действие до 31 декабря 2020 года. Он так и не был введен в действие.

    Ранее член политической подгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин сообщал о переговорах, которые ведутся по изменению некоторых статей закона. Он утверждал, что «формула Штайнмайера» будет в него включена.

    На видеоролике, опубликованном 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и пообещал завершить войну.