Закон об особом статусе Донбасса могут продлить без «формулы Штайнмайера»

Киев намерен пролонгировать закон об особом статусе Донбасса, но без включения «формулы Штайнмайера». Она подразумевает выборы, которые должны пройти в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках для закрепления этого статуса ОБСЕ.

Об этом ТСН заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Скорее всего, мы его пролонгируем, но без включенной „формулы Штайнмайера“», — сказал Арестович.

Формула получила своей название по имени президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Закон об особом статусе Донбасса, в который она вошла, Верховная рада приняла в 2014 году, и позднее продлила его действие до 31 декабря 2020 года. Он так и не был введен в действие.

Ранее член политической подгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин сообщал о переговорах, которые ведутся по изменению некоторых статей закона. Он утверждал, что «формула Штайнмайера» будет в него включена.

На видеоролике, опубликованном 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и пообещал завершить войну.