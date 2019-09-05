Закон об экстрадиции в Гонконге окончательно отзовут в октябре 2019 года

СМИ: Гонконг решил пойти на уступки протестующим Подробнее

«Не потребуется вынесение этого вопроса (отзыва законопроекта — прим. ред.) на голосование или дебаты в парламенте», — приводит агентство слова Лам.

Полный отказ от рассмотрения законопроекта об экстрадиции является первым и главным из пяти требований протестующих в Гонконге.

Помимо этого люди выступили с требованиями освободить всех арестованных в ходе митингов, отменить термин «массовые беспорядки», а также провести расследование действий полиции во время протестов.

Массовые уличные митинги начались в Гонконге в начале июня 2019 года из-за закона об экстрадиции.

Гонконг вернулся из-под власти Великобритании в состав Китая в 1997 году. На данный момент он сохраняет свой автономный статус. Там действуют собственные законы. Власти автономии заключили соглашение о выдаче преступников с 20 странами. В их числе США и Великобритания, но нет материковой части Китая.