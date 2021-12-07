Закон об амнистии подписал президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии. Эта инициатива была приурочена к 30-летию республики, написало издание Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан „Об амнистии в связи с 30-летием независимости Республики Казахстан“», — процитировал RT сообщение пресс-службы.

Под новый закон об амнистии могут попасть 2236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете службы пробации.

Последние четыре амнистии, проведенные в Казахстане, были приурочены ко Дню независимости. Всего за 30 лет в стране провели восемь амнистий.