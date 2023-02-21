Мир 21 февраля 2023, 15:44 Закон о смертной казни чиновников за госизмену приняли в Белоруссии Парламент Белоруссии принял закон о возможности смертной казни чиновников за госизмену Сайт президента Республики Беларусь

Читать 360tv в

Депутаты Национального собрания Белоруссии приняли проект закона, предусматривающий введение смертной казни за измену государству. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

Документ предусматривает возможность применения исключительной меры наказания за такие правонарушения в отношении должностных лиц, занимающих государственную должность. Кроме того, он затронет лица, на которых распространяется статус военнослужащего.

Реклама

Потребность в изменении законодательства возникла в целях «оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

Реклама

Проект закона предлагает ввести штраф в размере от 500 до 50 000 базовых величин — этот показатель составляет 37 белорусских рублей (около 980 российских рублей) и используется для расчета пошлин, штрафов и ряда других выплат.

Также вводится ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные силы Белоруссии и другие войска и воинские формирования страны. После одобрения советом республики документ поступит на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о государственной измене.