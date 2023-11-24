Мир 24 ноября 2023, 07:41 Закон о санкциях против России приостановили в американском штате Politico: штат Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с РФ РИА «Новости»

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Власти американского штата Нью-Джерси приняло решение о приостановке действия законопроект о санкционных мерах против компаний за связи с Россией. Об этом сообщила газета Politico.

«Еще летом власти штата добровольно приостановили работу закона о санкциях. Причиной стала ситуация когда компания, которую они хотели внести в черный список, получил ограничительное постановление от федерального судьи», — говорится в сообщении.

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Авторы материала уточнили, что речь шла об американском филиале японского холдинга Kyocera, дочерние компании которого работают в России.

Кроме того, за сотрудничество со страной в черный список могли попасть Tarkett, JP Morgan Chase, Xerox и другие крупные организации.

Ранее в ноябре в санкционный список США попали три нефтяных танкера из России, которые были зарегистрированы под флагом Либерии.