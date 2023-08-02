Мир 02 августа 2023, 19:54 Закон о «российском влиянии» изменили в Польше Президент Дуда подписал изменения в закон о «российском влиянии» в Польше Unsplash

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В Польше изменили закон о комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность в 2007–2022 годах. Поправки к документу подписал президент страны Анджей Дуда, сообщили в канцелярии политика.

Комиссия будет проверять, не влияли ли россияне в 2007–2022 годах незаконно на польскую политику.

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Закон о создании комиссии Дуда подписал еще 5 июня. Документ вызвал критику не только внутри Польши. Еврокомиссия посчитала, что принятый закон нарушает принципы демократии.

Позже Дуда подготовил ряд правил, которые должны «дополнительно регулировать или изменять вопросы, которые возбуждают сомнения», а затем внес в парламент поправки к закону.

Согласно этим изменениям, в частности, отменяются меры воздействия на тех, кого уличат в действиях «под российским влиянием». В прошлой редакции такие люди подпадали под запрет на выполнение функций, связанных с распоряжением госсредствами, на срок до 10 лет.