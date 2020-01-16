Закон о размещении рекламы на госязыке вступил в силу на Украине

По данным издания, нарушение закона предполагает штраф от 3400 до 5100 гривен (143 — 213 долларов). В первый раз нарушитель получит предупреждение. Если подобный факт будет выявлен повторно, то его ожидают штрафные санкции.

Однако для иностранных телерадиокомпаний предусмотрена дополнительная возможность. Они могут размещать рекламу на одном из официальных языков ЕС.

«В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное СМИ», — пояснили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.