Закон о QR-кодах нашел поддержку в парламенте Кабардино-Балкарии

Парламент Кабардино-Балкарии поддержал федеральный закон о введении QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным RT, за принятие закона выступили 43 парламентария. Против проголосовали 11. Один человек воздержался.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что власти хотят отказаться от использования термина «QR-код» в пользу более благозвучного. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал сохранять ясность ума в этом вопросе,