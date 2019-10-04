Закон о прослушке приняли на Украине
Верховная рада приняла президентский закон, который позволяет Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) самостоятельно осуществлять прослушку, сообщило РИА ФАН.
Парламент Украины утвердил закон о прослушке. Закон о том, чтобы НАБУ и ГБР могли самостоятельно добывать информацию негласных следственных действий и розыска, осталось подписать только президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В Раде в поддержку документа выступили 330 депутатов, что превышает необходимый минимум в 226 голосов.
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