Закон о прослушке приняли на Украине

Парламент Украины утвердил закон о прослушке. Закон о том, чтобы НАБУ и ГБР могли самостоятельно добывать информацию негласных следственных действий и розыска, осталось подписать только президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В Раде в поддержку документа выступили 330 депутатов, что превышает необходимый минимум в 226 голосов.

Украинским парламентариям запретят голосовать за отсутствующих коллег Подробнее