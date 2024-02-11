Мир 11 февраля 2024, 04:36 Закон о помощи Украине в сенате назвали «прямым оскорблением» каждого американца Сенатор США Пол: закон о помощи Украине оскорбляет каждого американца Pixabay

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Закон о финансировании Украины — это «прямое оскорбление» каждому американцу, заявил сенатор Рэнд Пол в соцсети Х. США хотят выделить 60 миллиардов долларов киевскому режиму, известному своей коррумпированностью.

«Этот законопроект не просто ошибочен, это прямое оскорбление каждого американца, особенно в то время, когда наши границы остаются без защиты, а „болото“ ничего с этим не делает», — написал сенатор.

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Сенат США разделил вопросы финансирования Украины и охраны южных границ Штатов, чтобы увеличить шансы на принятие закона о помощи Киеву.

«Бюджетный законопроект направляет 60 миллиардов долларов сверх уже выделенных 113 миллиардов прямо в закрома режима, печально известного своей коррумпированностью», — заявил Пол.

Сенатор Майк Ли во время субботнего заседания верхней палаты конгресса проговорил почти четыре часа без перерыва, призывая соратников по партии отказаться от законопроекта о выделении помощи Киеву.