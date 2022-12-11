11 декабря 2022, 17:33
Закон о ношении оружия ужесточат в Германии
Власти Германии ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота
Немецкие власти планируют ужесточить закон о ношении оружия в Германии после вскрытой попытки вооруженного государственного переворота. Об этом в Twitter сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.
«Лицензии на оружие уже отобрали как минимум у 1050 рейхсбюргеров. Со стороны всех инстанций необходимо максимальное давление в этом вопросе. В ближайшее время мы планируем ужесточить законодательство об оружии», — написала она.
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Фезер добавил, что правоохранители имеют дело с подозреваемыми в терроризме, а не с «безобидными чудаками».
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В середине недели стало известно, что немецкие полицейские по подозрению в попытке организации вооруженного захвата федеральной власти арестовали 25 человек.
В домах еще 27 человек идут обыски. Генпрокуратура ФРГ предполагает, что за заговором стоят праворадикальные организации QAnon и Reichsbürger.
Задержания прошли в Тюрингии, Саксонии, Нижней Саксонии, Гессене, Берлине и Баварии, а также в Австрии и Италии.
Германия
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