04 августа 2023, 12:18
Закон о неприкосновенности лидеров не примут до саммита БРИКС в ЮАР
Советник президента ЮАР: закон о неприкосновенности лидеров не утвердят до саммита БРИКС
Законопроект о неприкосновенности лидеров стран не получится утвердить до саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщил ТАСС советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу.
«Нет, не получится до саммита. Работа над ним сейчас не ведется», — сказал собеседник агентства.
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Власти Южно-Африканской Республики планировали принять закон, благодаря которому лидеры других государств смогут приезжать в страну, даже если Международный уголовный суд выдал ордер на их арест. Новое положение не позволит МУС требовать действий, противоречащих международным обязательствам ЮАР.
Саммит БРИКС пройдет в Южно-Африканской Республике с 22 по 24 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия примет полноценное участие в мероприятии.
Представитель Кремля указал, что работать непосредственно на площадке форума будет глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил RT. Президент Владимир Путин поучаствует в саммите по видеосвязи.
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