Мир 04 августа 2023, 12:18 Закон о неприкосновенности лидеров не примут до саммита БРИКС в ЮАР Советник президента ЮАР: закон о неприкосновенности лидеров не утвердят до саммита БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Законопроект о неприкосновенности лидеров стран не получится утвердить до саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщил ТАСС советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу.

«Нет, не получится до саммита. Работа над ним сейчас не ведется», — сказал собеседник агентства.

Реклама

Власти Южно-Африканской Республики планировали принять закон, благодаря которому лидеры других государств смогут приезжать в страну, даже если Международный уголовный суд выдал ордер на их арест. Новое положение не позволит МУС требовать действий, противоречащих международным обязательствам ЮАР.

Саммит БРИКС пройдет в Южно-Африканской Республике с 22 по 24 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия примет полноценное участие в мероприятии.

Представитель Кремля указал, что работать непосредственно на площадке форума будет глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил RT. Президент Владимир Путин поучаствует в саммите по видеосвязи.