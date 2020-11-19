Конгресс США принял закон о недопущении России в G8

Члены Палаты представителей Конгресса США приняли законопроект, который запрещает реадмиссию России на встречи «Группы семи» (G7) и восстановления формата G8 («Группа восьми») с участием Москвы.

Опубликованный документ запрещает использование федеральных средств для «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ». Конгрессмены выразили свое неодобрение включению России в «Группу семи» до тех пор, пока она не научится «уважать территориальную целостность своих соседей и не будет придерживаться стандартов демократических обществ».

Палата представителей США решительно заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, осудив незаконную оккупацию Крыма. Конгрессмены выразили свое возмущение нападками Кремля на демократические общества во всем мире.

Вскоре документ должен рассмотреть Сенат Конгресса США, после чего он поступит на подпись главе государства.

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за возвращение России в «Группу семи».

Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона в начале сентября заявил, что Россия для возвращения в формат должна «изменить свое поведение».