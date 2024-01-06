Мир 06 января 2024, 03:08 Закон о мобилизации затронет украинцев в других странах Депутат Рады Чернев: закон о мобилизации коснется уехавших за границу украинцев Freepik

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Изменение закона о мобилизации на Украине коснется и граждан страны, которые уехали за границу. Об этом заявил заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Его процитировало украинское издание «Страна.ua».

«В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины», — сказал он.

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При этом Чернев отметил, что по уехавшим за границу гражданам Украины возникло «больше вопросов, чем ответов».

Новый законопроект по ужесточению мобилизации поставил украинские власти в неудобное положение и вызвал шквал критики. Закон отказался поддержать главком ВСУ Валерий Залужный. Во время выступления в Верховной Раде он предложил депутатам самим «идти сражаться».

Ранее в Верховную раду внесли на рассмотрение проект об изменении мобилизационных условий. Теперь украинцы будут получать повестки в электронном виде, а отсрочку перестанут предоставлять инвалидам третьей группы.