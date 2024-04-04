Мир 04 апреля 2024, 03:05 Закон о мобилизации в Киеве назвали масштабной диверсией Депутат Рады Разумков: закон о мобилизации навредил Украине в финансовом плане РИА «Новости»

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Новый законопроект об ужесточении мобилизации уже нанес Украине финансовый урон. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью каналу «Новины. Live» назвал этот закон масштабной диверсией.

«Этот законопроект сам по себе выглядит как диверсия. Потому что его еще не приняли, а он уже навредил государству Украина и в международном плане, и в плане финансовом», — заявил Разумков.

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Украинцы в январе 2024 года сняли со счетов 27,4 миллиарда гривен, и это навредило экономике страны больше, чем в феврале 2022 года. Также Разумков указал на потерю связи с уехавшими за границу гражданами Украины. Депутат отметил, что с каждым днем уменьшается шанс на то, что они вернутся на родину.

Президент Украины Владимир Зеленский внес поправки в закон о мобилизации. Он отменил категорию ограниченно годных к военной службе и обязал их пройти медкомиссию до конца года.