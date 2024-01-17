Мир 17 января 2024, 02:28 Закон о мобилизации ужесточили в Польше RMF24: в Польше ужесточили правила призыва в случае войны Freepik

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Польские власти ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

С 13 января вступило в силу новое постановление об образце призывного билета на военную службу. Согласно ему, мобилизованным необходимо будет прибыть к месту явки не позднее шести часов после получения повестки.

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Также в документе прописали последствия для уклонистов, которым грозить лишение свободы на срок от трех лет. Игнорирующие повестку призывники при «постоянном уклонении от службы» могут сесть в тюрьму на пять лет.

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