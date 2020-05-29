Закон о минимальном прожиточном доходе приняли в Испании

«Экономический кризис, вызванный пандемией, привел к тому, что сроки (принятия закона — прим. ред.) были ускорены», — пояснила министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро.

По данным издания, согласно закону, одинокому человеку без семьи полагается 462 евро в месяц. В перерасчете на российские рубли это чуть больше 36 тысяч рублей. На каждого члена семейства выделяется около 140 евро. Максимальная выплата одной семье составляет 1015 евро. Родители-одиночки будут получать по 100 евро.