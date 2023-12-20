Мир 20 декабря 2023, 10:42 Закон о миграции вынудил главу Минздрава Франции подать в отставку Figaro: глава Минздрава Франции подал в отставку из-за закона о миграции Global Look Press

Читать 360tv в

Министр здравоохранения Франции Орельян Руссо подал в правительство прошение об отставке после принятия парламентом нового закона о миграции. Об этом написала французская газета Figaro.

По данным издания, Руссо выступал против ужесточения закона о миграции. В правительстве Франции пока не подтвердили, приняли ли отставку министра.

Реклама

В ночь на 20 декабря члены французского парламента одобрили спорный законопроект. В документ, который называют «законом Дерманена», включены пункты, касающиеся контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Кроме того, он предполагает высылку из страны иностранных граждан, совершивших преступление.

Полиция будет включать нелегальных мигрантов в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, покинули ли они Францию. В законопроекте прописаны новые правила пребывания в стране по семейной визе. Предлагается ввести обязательный экзамен на знание французского языка для каждого, кто находится во Франции по программе воссоединения семьи.

Ранее сообщалось, что более половины французов выступили за отставку главы МВД Жеральда Дарманена. Сам министр обратился с соответствующим прошением к президенту Эммануэлю Макрону.